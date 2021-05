Declaração de Fiuk causa revolta em Fábio Jr: “Parece que ele passa fome”

O cantor Fábio Jr, 67, está revoltado como filho Fiuk, 30, após declarações feitas para levar a quantia de R$ 1,5 milhão.

A coisa chegou ao ponto de Fábio Jr discutir com a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, por conta do discurso adotado pelo filho para justificar a vaga na final do reality show mais famoso do Brasil.

“Eu tenho muitos problemas, tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador, principalmente nessa pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui. […] Ao contrário do que todo mundo pensa, porque eu sou famoso, minha família também precisa de ajuda, principalmente a minha mãe”, declarou o big brother.

“Do jeito que ele falou, parece que ele passa fome! Tá maluco? O que esse menino tem na cabeça?”, teria esbravejado Fábio Jr.

Segundo uma fonte próxima, o filho do cantor recebe uma “ajuda de custo” de R$ 10 mil por mês, porém, em dezembro do ano passado, esse valor foi reduzido para R$ 5 mil, o que teria causado a ira de Fiuk.

O resultado dessa história toda só vamos ficar sabendo amanhã (4) quando for anunciado o grande vencedor da última edição do Big Brother Brasil.