Declaração de Bolsonaro sobre ZFM irrita bancada amazonense

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), rebateu as falas do presidente sobre possível fim da área. FOTO: Rafaela Felicciano

Parlamentares amazonenses reagiram com irritação à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a respeito da Zona Franca de Manaus. Em transmissão ao vivo na noite de quinta-feira (21/5), Bolsonaro citou políticas implementadas por governos militares e a criação da Zona Franca de Manaus e mencionou alguns senadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

“Imagine Manaus sem a Zona Franca. Hein, senador Aziz, você que fala tanto na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado, ou Manaus, sem a Zona Franca”, afirmou Bolsonaro.

A fala foi proferida no segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército. A CPI da Covid investiga ações e omissões do governo federal no combate à pandemia.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse ter considerado o comentário do presidente uma ameaça e ressaltou que a Zona Franca é garantida por lei e tem um importante papel na economia.

Confira o post:

O Presidente pode ameaçar a mim, ao Eduardo, mas ao ameaçar a Zona Franca de Manaus o negócio é mais embaixo. É preciso respeitar os amazonenses, porque ele não pode ameaçar algo que é garantido por lei, que assegura o sustento e a vida de tantos amazonenses. — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) May 21, 2021

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), também reagiu à fala do presidente afirmando que prefere imaginar a Zona Franca sem o ministro da Economia:

Eu prefiro imaginar a ZFM sem o Paulo Guedes! Quando o presidente ameaça a ZFM, ele não ameaça os senadores Omar e Braga, ele ameaça o emprego de milhares de amazonenses, os negócios das empresas que investem em Manaus, a receita de impostos estaduais que pagam saúde e educação. — Marcelo Ramos (@marceloramosam) May 21, 2021

(METRÓPOLES)