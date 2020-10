Débora Mafra defenderá as mulheres e pessoas em vulnerabilidade

Manaus, AM – A candidata a vereadora de Manaus, Dra. Débora Mafra do Partido Social Cristão (PSC), tem como bandeira a defesa das mulheres e pessoas em estado de vulnerabilidade (crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência e indígenas). A ex-Delegada explicou que a decisão de ser candidata foi por conta do pedido da população quando trabalhava nas Delegacias da capital e afirmou que seu mandato como parlamentar será participativo ouvindo as pessoas como sempre fez.

Atendimento diferenciado para as mulheres

Débora Mafra trabalhou 18 anos na Policia Civil, começou como escrivã e depois como delegada ficou por cinco anos atuando na Cidade de Deus e em seguida como titular da Delegacia da Mulher, localizada no Parque 10. “Foram cem mil inquéritos na área de violência domestica e foi um trabalho de empoderamento da mulher . As pessoas me animaram a ser candidata. Quero defender os direitos das pessoas em estado de vulnerabilidade. Precisamos de políticas públicas. Pretendo criar mais abrigos, centros de reabilitação, hospitais com atendimento diferenciado, especialmente de prevenção de doenças como câncer de mama e de útero para as mulheres”, frisou a candidata.

“A mulher no Amazonas está denunciando mais, por isso o numero de feminicidios é menor que em outros estados. Aqui a rede de proteção à mulher funciona e temos que destacar o trabalho dos defensores, funcionários de justiça e outros”, afirmou Dábora Mafra.

Inclusão das pessoas com deficiência

A candidata a vereadora de Manaus disse que as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades com o transporte e outros serviços e irá trabalhar pela inclusão na sociedade deste segmento. “Também pretendo trabalhar na criação de centros de reabilitação para dependentes químicos. No que se refere aos indígenas, a discriminação é real e temos que trabalhar através de projetos para defender os seus direitos”, finaliza.