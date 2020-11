Debate: David apresenta propostas e Amazonino parte para o ataque

O debate desta quarta-feira (25), promovido pela TV Norte Amazonas/SBT entre o líder das pesquisas na disputa pela Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), e o seu adversário, Amazonino Mendes (Podemos), serviu para mostrar quem tem propostas, quem quer discutir Manaus, do presente para o futuro, e quem está perdido na estrada e acha que ainda dá para enganar o eleitor com jogos de cena.

O despreparo do candidato Amazonino chamou a atenção até da produção do programa, que por diversas ocasiões teve de interromper a fala do candidato que não cumpria com o tempo determinado. Sereno e confiante, como de costume, o candidato da coligação Avante Manaus, David Almeida, pontuou algumas propostas e driblou o adversário, Amazonino Mendes, que, de forma deplorável, limitou-se a repetir insistentemente uma única frase, querendo fazer colar no seu adversário a imagem do governador Wilson Lima.

“Candidato, não baixe o nível desse debate. A população espera que nós apresentemos propostas e soluções para seus problemas e da nossa cidade e não ataques sem fundamentos e falsos”, disse David, que, apesar de ser alvo de Amazonino, disse respeitar a trajetória de seu adversário em seus anos de política.

Visivelmente sem propostas e balbuciando manifestações vagas, vazias e desprovidas de significado prático, a não ser o de desconstruir o seu adversário e tentar confundir o eleitor, Amazonino protagonizou cenas deprimentes na hora do almoço e, mais uma vez, deixou claro que já não dispõe da capacidade necessária para comandar o futuro de uma metrópole como Manaus.

Ao ser questionado sobre água e saneamento básico por David, o candidato do Podemos disse ter vendido a Cosama, empresa que era do Governo do Amazonas, mas que Amazonino privatizou quando foi governador, motivo pelo qual os manauaras pagam uma das tarifas mais caras do Brasil.

Propostas – Apesar da enxurrada de ataques, David fez questão de falar sobre suas propostas e Plano de Governo para Manaus. O candidato iniciou a sua participação reafirmando o compromisso de reestruturar a rede municipal de saúde, para fazer com que o cidadão mais desassistido possa ter acesso fácil e seguro à saúde.

Ele deixou claro que a saúde é uma das prioridades da gestão David Almeida e Marcos Rotta, por essa razão, a partir de janeiro de 2021, vai iniciar o desenvolvimento de ações para começar a resolver o problema de demanda registrado hoje na baixa complexidade.

“Vamos construir seis Unidades Básica de Saúde (UBS’s), de nível 3, que vão funcionar como mini hospitais, nos seis primeiros meses da nossa gestão, para começar a solucionar esse problema de falta de assistência primária, bem como trabalhar para zerar as filas existentes hoje, reunindo milhares de pessoas à espera de exames e consultas”, disse ele, destacando, ainda a construção de um Hospital Dia e de um moderno Parque de Imagens.

*Com informações da assessoria