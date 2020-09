David garante que vai recriar Secretaria de Esporte e Juventude

O candidato a prefeito pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que, numa eventual vitória nas eleições deste ano, ele e Marcos Rotta (Democratas) vão recriar a pasta municipal de Esporte, Lazer e Juventude. A afirmação ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (28), em reunião com os diretórios de juventude dos sete partidos do arco de aliança, quando foi anunciada a criação do movimento “Juventude Mais David”.

“A juventude é um grupo social muito importante para a nossa sociedade. A prefeitura precisa retomar a responsabilidade de cuidar da juventude na base, com políticas públicas de atenção, no social, no lazer, no esporte e na cidadania. Recebo de braços abertos a criação desse movimento, que vai nos ajudar a fortalecer as propostas do nosso Plano de Governo voltadas para os jovens de Manaus”, afirmou David.

Ao chamar os diretórios de juventude do Avante, Democratas, PMB, PTC, Pros, PV e PRTB para fortalecer a caminhada da campanha, David observou que, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Manaus, atualmente, deixaram de lado as políticas voltadas para os jovens, especialmente no campo das práticas desportivas e de lazer.

O candidato a prefeito de Manaus lembrou que a atual gestão municipal da capital do Amazonas desativou a pasta de Esporte e deixou para os traficantes das áreas mais perigosas da cidade o controle da realização de eventos do setor. “Hoje, infelizmente, os jovens não têm uma secretaria como um porto seguro para o apoio de que precisam quanto às demandas de primeiro emprego, cultura, esporte e lazer. Eu e o Marcos Rotta vamos devolver esse porto seguro aos jovens manauaras, como nunca teve antes”, afirmou.

O movimento – De acordo com o coordenador do “Juventude Mais David”, Marinho Santos, o movimento nasceu da união dos núcleos de jovens dos partidos aliados da coligação Avante Manaus, que reúne jovens das igrejas católicas e evangélicas, movimentos estudais secundaristas e universitários. O objetivo do movimento é colaborar no fortalecimento das propostas de atenção à juventude, que já existem no Plano de Governo do candidato David.

Depois da conversa com David Almeida, realizada no comitê central da coligação, a representante do núcleo Juventude do Partido Verde – um dos partidos aliados -, Crislane Mikaela, avaliou que o candidato a prefeito tem plenas condições de cumprir com os compromissos que ele vem firmando com a juventude.

“Ele tem todo gás, ele é jovem e tem um bom espírito. Pelo que vimos, David, que nasceu e se criou em comunidades da cidade, é um cara idealista, que gosta de ouvir as pessoas e é, pelo que vimos, o cara mais acessível para a juventude. Ele não fez promessas para o nosso movimento, ele se comprometeu em reativar a pasta de juventude e implementar políticas públicas em diversos campos”, disse a representante da Juventude PV.

*Com informações da assessoria