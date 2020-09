David e Rotta abriram os primeiros minutos da campanha com adesivaço

O candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) e o seu vice, Marcos Rotta (Democratas), abrem as suas agendas de campanha, juntos, nos primeiros minutos do domingo (27), com adesivaço em frente à sede do partido Avante, localizada na rua Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Os candidatos da coligação se reuniram no local, a partir da 00h01 do dia 27 de setembro, primeiro dia oficial da campanha das eleições deste ano.

O primeiro dia de David e Rotta seguirá com encontros entre os candidatos a vereador dos partidos da coligação Avante Manaus, na sede do Olímpico Clube, bairro São Geraldo. Com aproximadamente 400 candidatos registrados pelos sete partidos do arco de aliança – Avante, Democratas, PMB, Pros, PTC, PV e PRTB -, a coligação dividiu o evento em dois, sendo o primeiro com 200 candidatos, das 9h às 12h; e o segundo com mais 200, das 14h às 17h.

David Almeida e Marcos Rotta se reuniram com os candidatos proporcionais e os presidentes dos partidos para dar a largada da coligação nesse primeiro turno da eleição, marcado para o dia 15 de novembro. “Somos a maior coligação dessa eleição em Manaus. Nesse primeiro dia, nós vamos reforçar o chamado de todos os candidatos para marcharmos juntos nessa caminhada pelo voto de confiança dos manauaras nas nossas propostas e na experiência que eu o Marcos Rotta temos para administrar a cidade”, disse David.

A divisão do encontro entre os candidatos da coligação em dois horários servirá para respeitar o novo decreto do governo do Estado, que limita a realização de reuniões com no máximo 200 pessoas, em local com espaçamento adequado para a manutenção do distanciamento social.

“Vamos para uma campanha num ano atípico, sob os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que voltou a apresentar alta no número de contaminação. Por isso vamos tomar todos os cuidados com os protocolos sanitários ao longo dessa campanha”, afirmou David.

Marcos Rotta disse que o primeiro dia será de muita motivação junto aos candidatos a vereador da coligação para depois seguir atrás de conquistar os votos da população pela “verdadeira mudança” que a cidade precisa.

“Eu e o nosso prefeito David Almeida – já recuperado da Covid-19 -, vamos juntos nessa campanha, dia e noite, para mostrar que é sim possível ter uma prefeitura que atenda aos verdadeiros anseios da população. As nossas propostas não são ilusão”, disse o candidato a vice-prefeito.

