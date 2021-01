David Assayag é transferido para Manaus após ser diagnosticado com Covid-19

O levantador de toadas do Garantido, David Assayag, viaja nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021 para Manaus. O cantor está lutando contra o COVID-19 e passou a noite no Hospital Regional Jofre Cohen. de Parintins. As informações são do Parintins Amazonas.

Em Manaus, Assayag vai continuar o tratamento na SAMEL.

Ele registrou foto na sala do Hospital e agradeceu a todos os torcedores de Caprichoso e Garantido, fãs e admiradores pelas preces e orações.

“Primeiro quero agradecer a Deus pela dádiva da vida. Agradecer toda equipe do hospital jofre cohen pelos cuidados,agradecer toda mensagem positiva e orações… Daqui a pouco serei transferido para Manaus para o grupo Samel Sempre grato a Deus e nossa senhora do Carmo. Continuem orando”, escreveu.

David Assayag começou a carreira profissional na década de 90. Em 1995 foi para o Garantido ficando até 2009. Foi levantador de toadas do Caprichoso entre 2010 até novembro de 2020. Agora é um dos levantadores de toadas do Vermelho e Branco.