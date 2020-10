David Assayag deixa o Caprichoso

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, confirmou, na noite deste domingo (25/10), a saída de David Assayag do quadro artístico do bumbá. O anúncio ocorre após um dia inteiro de especulações sobre a possível volta do item 2 ao Boi Garantido.

Em um pronunciamento nas redes sociais, o presidente do Boi Caprichoso disse que o cantor não respondeu nenhum dos telefonemas da diretoria azul e branca, “reforçando que não queria mais fazer parte dos planos para a temporada 2021”.

Ao longo do domingo, fotos e áudios circularam em aplicativos de troca de mensagens indicando assinatura de contrato entre o levantador e o boi vermelho. Para o Caprichoso “evidências de que o levantador de toadas tem um acordo” com o Garantido.

Jender Lobato afirmou que chegou a recorrer ao irmão de David, que teria confirmado a decisão do cantor de sair do Caprichoso. Ainda segundo o presidente do boi azul, essa decisão será oficializada em breve, em um comunicado. “Nós tentamos de todas as formas conversar, sempre fui muito respeitoso com nossos artistas e queria entender a situação. Infelizmente faltou profissionalismo do outro lado”, afirmou.

Lobato disse que a saída de David Assayag não muda os objetivos e projetos do bumbá para o próximo ano. “Nós continuamos firmes, não vamos brigar por alguém que não quer permanecer conosco. Só fica aqui quem ama de verdade esse boi. O Boi Caprichoso é maior que qualquer pessoa, seja presidente, diretor ou item, e isso tem que prevalecer”, declarou.

Jender Lobato adiantou que logo anunciará o próximo item 02, que pode ser, pela primeira vez na história, uma mulher. “Uma coisa eu posso confirmar, o nosso próximo levantador ou levantadora será vencedor ou vencedora, junto aos demais itens que formam o time mais forte do Festival Folclórico de Parintins”, afirmou.

