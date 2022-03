David Assayag canta MPB e clássicos da toada em versão acústica

O cantor, compositor e levantador de toadas do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins, David Assayag, fará show acústico regado a MPB e versões acústicas dos grandes clássicos da toada parintinense. O evento acontecerá no Restaurante Kananciuê, amanhã (31(, a partir das 21h. O Kananciuê está localizado na Rua Nazira Daou, N 22, Conjunto Morada do Sol, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Reservas de mesas no local ou pelo WhatsApp (92) 982114899.

De acordo com David Assayag, o set list será composto por músicas conhecidas do grande público, de autores consagrados da MPB como Djavan, Cazuza, Caetano Veloso, Chico Buarque e tantos outros. “Comecei cantando nas noites e fiz muitos bares e casas noturnas. Esse formato é um formato que gosto muito porque me mostra como um cantor mais intimista, bem longe daquela versão em que canto para centenas de pessoas nos shows de boi-bumbá”, destacou.

Clássicos toadeiros

Além de cantar músicas consagradas como “Trem Para As Estrelas (Cazuza), “Oceano” (Djavan), “Trocando Em Miúdos” (Chico Buarque), David Assayag envereda pelo melhor das canções regionais. No repertório as imbatíveis “Amazonas Meu Amor” de Chico da Silva, “Pura Harmonia” de Émerson Maia, “Sensibilidade” de Adriano Aguiar e “Luzes Rubras” de Tadeu Garcia. “São obras eternizadas que eu não posso deixar de interpretar porque o público pede”, explicou.

A produtora Lilian Daniel, responsável pela agenda do artista completa: “O David entrou na fase de grandes eventos já que finalmente teremos o festival de Parintins e a agenda das festas de boi voltam a ocupar o calendário de Manaus e do Estado mas, ele sempre terá um espacinho na agenda para shows mais

Intimistas porque é um formato que adora e faz parte da carreira dele”, finalizou a produtora.