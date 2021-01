David Almeida reúne com secretários para discutir metas dos 100 dias

O prefeito David Almeida e o vice-prefeito, Marcos Rotta, se reuniram no segundo dia do mandato com o seu secretariado, para traçar as metas dos primeiros 100 dias de gestão. Para garantir o distanciamento social, o encontro aconteceu no início da noite deste sábado (2/1), no auditório da sede da Prefeitura Municipal de Manaus – na avenida Brasil, zona Oeste da capital.

De acordo com o prefeito David Almeida, o objetivo do encontro foi definir a dinâmica e a forma de cobrança de resultados dos secretários. Na próxima segunda-feira (4), serão divulgadas as metas específicas de cada secretaria.

“O objetivo dessa reunião foi estabelecer metas e cobrar resultados. Já na segunda-feira, apresentaremos para a população de Manaus as metas dos 100 primeiros dias. A intenção é dinamizar e cobrar resultado de todos os secretários, buscar excelência no serviço publico”, disse Almeida.

Neste domingo (3), o prefeito irá se reunir novamente com uma parte dos secretários para definir as ações que serão tomadas nos próximos dias.

Questionado sobre os desafios iniciais da nova gestão municipal, o vice-prefeito Marcos Rotta afirmou que a palavra de ordem no momento é superação. Para que isso aconteça, será necessário o trabalho conjunto das secretarias, com o comando do prefeito.

“Sou testemunha da maneira diferenciada com que se inicia essa gestão. O prefeito tratando todos de forma cordial e respeitosa, mas, ao mesmo tempo, sendo muito exigente no cumprimento de metas nesses 100 primeiros dias. Então, acho que, neste momento, a palavra de ordem é superação. Acho que essa parceria institucional entre as secretarias precisa estar mais presente do que nunca”, afirmou Rotta.

