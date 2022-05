David Almeida reinaugura a UBS Mauazinho após obras de revitalização

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, nesta terça-feira, 17/5, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Mauazinho, localizada na zona Leste. Gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a unidade passou por obras de revitalização para melhorar a qualidade do serviço oferecido à população após quase dez anos sem manutenção. A ação, de acordo com o gestor municipal, irá impulsionar os índices da Atenção Básica na área.

“Estou muito feliz em poder reinaugurar esse espaço. Antes de assumir, eu já tinha conversado com os representantes do bairro e eles me falaram do abandono dessa unidade. Essa reforma é um desejo de quase dez anos. Quando assumi, essa foi uma das primeiras UBSs visitadas e já demos a ordem de serviço. Agora, temos aqui uma nova unidade. Refizemos do telhado ao forro, as instalações elétricas, os ar-condicionados, tudo novo, e os servidores estão motivados para que possamos continuar a ampliar os nossos serviços de saúde. Já somos a Saúde Básica número 1, de acordo com os índices do ‘Previne Brasil’, e vamos buscar melhorar cada dia mais”, afirmou o prefeito.

Para realizar a revitalização, foi investido R$ 1,3 milhão em obras e equipamentos. A UBS, de porte 2, volta a funcionar normalmente a partir dessa quarta-feira, 18/5, das 7h às 17h, para atender os moradores do bairro Mauazinho e da comunidade Parque Mauá, com uma população estimada de aproximadamente 18 mil pessoas.

A unidade contará com pediatra, clínico geral, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar e técnico de patologia, auxiliar de saúde bucal, Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), assistente social, entre outros trabalhadores da saúde.

O titular da Semsa, Djalma Coelho, salientou que a unidade também volta a ofertar os serviços de vacinação, curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

“No início da gestão, a secretária Shádia Fraxe, vendo a situação dessa unidade, já definiu o fechamento pelo risco de desmoronar em algum servidor ou usuário. Sabemos que alguns moradores, no início, ficaram chateados, mas entenderam a necessidade de se realizar essa obra. Nós estamos dando à população e aos servidores uma unidade com ambiente salubre, humanização. Agora clamo à população que busque essa unidade para se vacinar e aproveitar outros serviços oferecidos pelo município”, disse o secretário.

A UBS deve realizar quase 1,5 mil atendimentos todos os meses, conforme estimativa da Semsa.

Reforma

A cobertura da área construída, de 424.53 metros quadrados, assim como a estrutura metálica, foi completamente substituída por telhas termoacústicas de Poliuretano (PUR). Todos os ambientes, internos e externos, tiveram os pisos e paredes reformados e pintados. Os banheiros ganharam a instalação de novas louças e revestimento cerâmico.

A UBS também recebeu uma estação de tratamento de esgoto, novos condicionadores de ar, em uma rede elétrica revitalizada. Todas as portas foram readequadas para atender aos padrões de acessibilidade.

*Com assessoria