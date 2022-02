David Almeida reafirma que vai recuperar mais de 10 mil ruas de Manaus

Com o objetivo de recuperar mais de 10 mil ruas da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou ontem (22), duas frentes de trabalho da Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf), instaladas no conjunto Sérgio Pessoa Neto, nos bairros Francisca Mendes, zona Norte, e no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

“São várias as frentes de obras em que a prefeitura está trabalhando. Estamos fazendo o recapeamento de ruas na zona Norte, nas zonas Centro-Sul, na Oeste e Leste. Esse é o trabalho da Prefeitura de Manaus, mesmo com chuva, o que dificulta muito o nosso trabalho. Mas é o que eu tenho dito, se fosse fácil já tinha sido feito”, ressaltou Almeida.

A previsão da Seminf é que ainda nesta semana, mais de 500 toneladas de massa asfáltica sejam colocadas em ambas as localidades, garantindo assim, um serviço de qualidade para a população.

Há mais de 30 anos com residência firmada na rua 75 do conjunto Sérgio Pessoa Neto, o aposentado Manoel Nascimento, 64 anos, afirmou ser a primeira vez que equipes da Prefeitura de Manaus realizam a recuperação asfáltica das vias do local.

“Trinta e três anos que eu moro nesse conjunto. Desde que cheguei, sou um dos primeiros moradores aqui. Primeira vez que estão fazendo um trabalho desse. Um trabalho decente, honesto e perfeito. Não é maquiagem, é um trabalho de gente limpa, de gente digna. Está de parabéns o prefeito. Eu não votei nele, mas agora tem o meu voto. Está de parabéns. Nunca tinha visto isso aqui. Já passaram várias pessoas dizendo que é isso, aquilo, e nunca fizeram nada. A prefeitura está de parabéns na gestão dele, fazendo um belo trabalho, ajudando a mudar Manaus”, enfatizou Nascimento.

Outro ponto fiscalizado pelo gestor municipal foi a recuperação da área atingida por erosão, no trecho da avenida Itaberaba, que conflui com a rua D, no conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova 2.

O trabalho na área já estava previsto no cronograma de atividades da Seminf, mas precisou ser antecipado devido ao deslizamento ocorrido no dia 2 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram a capital.

*Com assessoria