David Almeida prioriza esporte em Manaus e anuncia criação de Fundação Municipal

Com objetivo de trabalhar a qualidade de vida por meio do esporte, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, na tarde de hoje (2), o programa “Manaus Esportiva”, que visa alcançar com atividades esportivas, jovens, crianças e idosos de toda a capital. Durante o lançamento, realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, o chefe do Executivo municipal anunciou, também, a criação da Fundação Municipal de Esporte.

“O Manaus Esportiva ficará ainda mais forte com a criação da Fundação Municipal de Esporte, pois na segunda-feira enviarei a mensagem para a Câmara Municipal, para a sua criação. Com essa iniciativa, nós teremos a criação de 50 núcleos de esportes e nossa meta, agora em junho, é iniciar com 17 núcleos. Vamos fazer de Manaus a cidade esportiva, a cidade da saúde. Manaus tem os maiores índices do Brasil de obesidade, nós vamos trabalhar a transversalidade do esporte com a saúde, fazendo com que as pessoas possam praticar atividades físicas, que os jovens da melhor idade possam visitar o núcleo de saúde, e possam ter sua interação com a comunidade. Eu quero melhorar a qualidade de vida da população da minha cidade, é isso que nós queremos com a criação do Manaus Esportiva”, disse David durante lançamento do programa.

O prefeito determinou ainda a implementação de novas escolinhas de futebol, com o objetivo de valorizar a modalidade na capital amazonense e a continuação do Programa de Esporte e Lazer da Comunidade (Pelc), para que as comunidades em diferentes bairros da cidade possam realizar atividades como vôlei, futsal, natação, handebol, hidroterapia, hidroginástica, caminhada orientada, futevôlei, basquete, badminton, vôlei de areia, miniatletismo, ginástica aeróbica e treinamento funcional, além de atividades especiais para terceira idade e Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Nós vamos formar centros aqui na cidade de Manaus, para que nós possamos fomentar a prática esportiva e trabalhar com quatro itens: tirar as pessoas do sedentarismo, cuidar da obesidade, hipertensão e também do diabetes. Se nós cuidarmos dessas comorbidades, nós estaremos tirando em torno de 65% dos pacientes das unidades de média e alta complexidade do Estado. É a virada de chave na qualidade de vida de uma cidade que foi muito afetada no ano passado em relação à saúde. Eu quero que Manaus seja também a cidade do melhor esporte do Brasil”, completou o prefeito.

Na ocasião, o titular da Subsecretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira, apresentou projetos como Manaus Olímpica, e salientou a importância da oferta de atividades esportivas para a população.

“O Manaus Esportiva tem a concepção de formação inicial, queremos implementar o Manaus Olímpica, que é um projeto onde os atletas terão todo o apoio e suporte por meio de bolsas, para que eles possam manter seus treinamentos e quem sabe, é nosso objetivo, termos um atleta nas Olimpíadas. São projetos audaciosos, mas com planejamento, organização e muito trabalho, com certeza nós iremos conseguir. O esporte vai voltar para as comunidades com força total, daremos essa continuidade, queremos fazer com que Manaus seja uma cidade que realmente pratique atividades esportivas”, destacou Aurilex.

Faixa Liberada

Além da implantação de novas práticas esportivas, a Semjel, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), atua também no projeto Faixa Liberada, realizado às quartas-feiras, das 17h às 21h, e domingos, das 6h às 12h, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste; na alameda do Samba (avenida Belmiro Vianez), no Alvorada, às quintas-feiras, também das 17h às 21h; e no residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte, todas as terças-feiras, no horário de 17h às 21h, sendo opções seguras de lazer.

