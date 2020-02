O ex-deputado e ex-governador do Amazonas, David Almeida, lamenta com profundo pesar o falecimento da ex-vereadora de Manaus e ex-secretária de Estado e do Município na área de Assistência Social, Marise Mendes, aos 85 anos, na manhã de sexta-feira (14).

David manifesta condolências a todos os familiares, na pessoa do irmão de Marise, o ex-governador Amazonino Mendes, e expressou os mais sinceros sentimentos, pedindo a Deus, em sua infinita bondade, que conforte o coração de todos.