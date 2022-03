David Almeida garante investimentos para impulsionar produção rural em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, realizou, nesta segunda-feira, (28), a entrega de 52 toneladas de ração para avicultores e piscicultores dos ramais do Pau-Rosa e Cooperativa, localizados no quilômetro 21 da BR-174. Esse é o primeiro ato do programa “Manaus + Agro”. Além disso, em parceria com a gestão estadual, foi firmado um Termo de Cooperação Técnica para a realização de cursos técnicos e serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais do município.

As medidas fazem parte do Plano de Governo do prefeito David Almeida, que tem como objetivo impulsionar o setor primário da economia municipal, levando dignidade para os trabalhadores rurais.

“Esse ato tem um simbolismo muito grande porque estive nessa comunidade antes de ser candidato, como candidato, após ser eleito e já como prefeito. Isso aqui é Manaus, mas muitos moradores da nossa cidade não conhecem. Essa é a Manaus dos ramais, dos trabalhadores rurais, da agricultura familiar. Vamos mudar a realidade da produção rural da nossa cidade. Estamos reformando, em parceria com o governo do Estado, 35 feiras e mercados de Manaus. Por isso, estamos reforçando a produção rural para levar esses produtos para os espaços modernizados e confortáveis. Assim, vamos impulsionar o agronegócio da região”, enfatizou Almeida.

Para o governador Wilson Lima, o incentivo municipal vai ao encontro das necessidades da população, que busca diminuir os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19.

“Com a pandemia, estamos tendo outras pandemias, como a fome. Nada nesse momento é mais importante do que colocar comida nos pratos das pessoas que tanto precisam. Com a parceria com a Prefeitura de Manaus, estamos ficando mais forte e vamos conseguir resgatar a dignidade desse povo, que passou tanto tempo esquecido”, afirmou Lima.

Os insumos serão distribuídos para cerca de 100 produtores cadastrados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). O chefe do Executivo municipal fez questão de ressaltar que a ração foi adquirida através de emendas parlamentares dos vereadores Joelson Silva, Marcelo Serafim, Samuel Costa e dos ex-vereadores Amauri Colares, Elias Emanuel, Fred Mota e Mauro Teixeira.

Qualificação de produtores

Durante a ação, foi assinado um termo de Cooperação Técnica entre a Semacc e a Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), que irá qualificar os produtores rurais através de cursos e garantir assistência durante o manejo e produção dos animais.

“Nós estamos trabalhando e mostrando o fruto da confiança depositada pela população de Manaus. Nas maiores crises mundiais, tudo para, menos o setor primário. Manaus precisa produzir muito mais e os gestores irão providenciar o que for necessário. Estamos perto dos produtores ouvindo as suas necessidades. Foram anos de descaso público que termina nesta gestão do prefeito David Almeida”, salientou o titular da Semacc, Renato Júnior.

O governador Wilson Lima também anunciou a pavimentação dos ramais do Pau-Rosa e da Cooperativa, em atendimento a demandas da Prefeitura de Manaus. A infraestrutura irá facilitar a escoação dos produtos para a capital.

