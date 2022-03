David Almeida entrega praça Expedito Monteiro revitalizada

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, entregaram neste sábado, 12/3, a praça Expedito Monteiro, entre as avenidas Djalma Batista e Darcy Vargas, bairro Chapada, zona Centro-Sul. O espaço recebeu revitalização em toda a área com diversos serviços de limpeza e ganhou um grande florário e pintura nas cores da bandeira da Ucrânia – amarelo e azul -, em homenagem e solidariedade ao país que está sofrendo ataques da Rússia.

Na ocasião, o prefeito destacou que a entrega faz parte do trabalho de melhorias realizadas pela administração municipal em espaços de convivência pública na cidade. “Mais um espaço que a Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, entrega à população. Um trabalho que muda a cara da nossa cidade. Essa homenagem à Ucrânia é muito bem-vinda e demonstra a sensibilidade da prefeitura com aqueles que estão no Leste Europeu. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa administração. Nós damos atenção a tudo e a todos. Em um ano, nós revitalizamos mais de 45 espaços como este e tenho a convicção de que vamos fazer muito mais pela cidade de Manaus”.

De acordo com o secretário Sabá Reis, os lojistas do shopping próximo à praça, moradores e demais frequentadores do espaço pediam para que a praça fosse revitalizada. “No local não havia bancos para sentar, mesmo sendo ao lado de uma faculdade. Agora vemos bastante casais caminhando e mais de 40 bancos foram colocados na área. Como as pessoas falam, a Semulsp ficou responsável por cuidar do ‘sorriso’ da cidade”.

Morador do bairro Chapada desde 1996, Ney Monteiro, 74, parente do homenageado, conta que nunca o espaço recebeu uma revitalização como essa e agradece ao apoio da Prefeitura de Manaus. “Agradeço a Deus, pois isso é um milagre que ocorreu aqui na praça. Faz mais de 20 anos que nenhum prefeito olhou para cá. Muito obrigado ao prefeito David e secretário Sabá Reis por esta atitude, por este trabalho e por esta luta que vocês estão fazendo de embelezar a nossa praça”, enfatizou.

Homenagem e parceria

De acordo com o secretário Sabá Reis, a praça faz homenagem ao tio do falecido vereador José Maria Monteiro. Além disso, a prefeitura também fechou parceria com a empresa Altezza, que doou as tintas para pintar a área.

“Aqui demos ênfase nas cores da bandeira da Ucrânia. O artista Leandro fez o desenho da pomba da paz. E implantamos um florário para fazer as pessoas fazerem fotos. O mundo precisa de hábitos de paz”, conclui Reis.

Foto – Altemar Alcântara / Semcom