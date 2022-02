David Almeida entrega praça da advocacia Dr. Alberto Simonetti Cabral Filho

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta quinta-feira (24), a praça da advocacia Dr. Alberto Simonetti Cabral Filho, na no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, totalmente reformada. A solenidade contou com a presença do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, e filho do homenageado, José Alberto Simonetti; o presidente da OAB, seccional Amazonas, Jean Cleuter; entre outras autoridades. Na ocasião, o prefeito frisou que as praças da cidade estão ganhando uma nova cara com as melhorias realizadas pela Prefeitura de Manaus.

“Essa é a transformação que estamos fazendo para a cidade de Manaus, a prefeitura está feliz por poder homenagear alguém de tamanha grandeza, e esse monumento representa isso. Eu quero fazer muitos mais espaços como esse, muitos espaços públicos e praças foram reformados, eu não me conformo com menos que o melhor para a nossa cidade. A prefeitura dá certo, porque na nossa prefeitura o trabalho não para”, destacou Almeida.

Serviços como capinação, varrição, poda, lavagem, pintura com mosaico e implantação de jardinagem foram realizados no local pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Além disso, o espaço recebeu iluminação a LED e o monumento “uma revoada de borboletas”, assinado pelo artista plástico Rossy Amoedo, que significa evolução, mudança, transformação, embelezamento da cidade, o cuidado, a atenção.

“Na Semulsp nós trabalhamos muito. Esta praça é um belo exemplo do que o prefeito quer para a nossa cidade. Agradeço a cada guerreiro pela dedicação neste espaço. É um orgulho contribuir para essa homenagem”, destacou o secretário da Semulsp, Sabá Reis, que esteve à frente de todos os serviços.

Homenagem

A praça recebe o nome do advogado Alberto Simonetti Cabral Filho, morto em decorrência de um câncer, em 2008. Por quatro vezes, Alberto Simonetti presidiu a OAB/AM, além de ter atuado como defensor público do Estado.

O presidente da OAB/AM, Jean Cleuter, destacou a importância da revitalização da praça, que estava abandonada. “A praça passou a interagir com as pessoas ao redor. E temos agora uma praça linda que dá um novo visual, um novo ânimo, um resgate para a autenticidade de Manaus, ou seja, o nosso secretário Sabá Reis está resgatando aquele amor que todos nós temos por nossa cidade”, ressaltou.

Conforme o filho do homenageado e presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, a revitalização da praça é uma expressão para a advocacia. “Para nós, não só da família, mas da advocacia amazonense, é um marco para a cidade, e mais do que isso, é a valorização da expressão da advocacia. Quero deixar o meu agradecimento ao prefeito David e ao secretário Sabá Reis por toda revitalização”, enfatizou.

*Com assessoria