David Almeida e Wilson Lima firmam convênio para aquisição de ônibus elétricos

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na manhã de hoje (24), um convênio com o governador do Amazonas, Wilson Lima, no valor de R$ 36,4 milhões, para a aquisição dos 12 primeiros ônibus 100% elétricos e com zero poluentes que serão introduzidos à frota convencional em circulação na cidade. A iniciativa faz parte do programa de revitalização da infraestrutura viária e mobilidade urbana implantado pela gestão municipal.

De acordo com Almeida, o novo convênio é apenas o pontapé inicial para resolver o problema do transporte coletivo de Manaus. “O transporte coletivo é muito custoso para a prefeitura. São aportados R$ 25 milhões por mês, totalizando mais de R$1,2 bilhão em quatro anos. Nós poderíamos ter a melhor cidade do mundo em infraestrutura e mobilidade urbana com esses investimentos, mas nunca teve ninguém que enfrentasse esse problema de frente. Agora, estamos consertando isso. Nós saímos na frente de todo o Brasil. Vamos dar o exemplo, pois somos a capital da floresta amazônica. Temos a maior biodiversidade, a maior preservação do mundo, e precisamos seguir evoluindo em todos os aspectos. Assim, esses ônibus são um avanço muito significativo do nosso compromisso com a nossa cidade”, enfatizou Almeida.

Dos novos veículos, dez serão no modelo Padron, que possui 14 metros e tem capacidade para até 95 passageiros. Os outros dois serão articulados e medem 22 metros e 50 centímetros, com capacidade para até 170 passageiros.

Além dos veículos adquiridos pelo convênio, a expectativa da Prefeitura de Manaus é de que, até o final do próximo mês de agosto, mais de 100 novos ônibus passem a circular pela cidade.

David Almeida ressaltou que esse avanço no transporte coletivo é essencial para que Manaus possa virar referência de infraestrutura para o resto do Brasil e ainda adiantou que, nas próximas semanas, pelo menos quatro ordens de serviços serão assinadas para a construção de novos viadutos e passagens de nível pela capital.

“Além desses ônibus elétricos que estão chegando, temos a previsão de chegar mais veículos. Serão 100 novos ônibus até o final de agosto, todos eles, com ar-condicionado, suspensão pneumática, dando conforto para a população, qualidade de vida e melhoria de trabalho aos rodoviários, motoristas e cobradores, proporcionando dignidade às pessoas que trabalham e precisam deste tipo de transporte. Queremos melhorar a vida do povo da nossa cidade. Por isso, nos próximos dias junto com o governador Wilson Lima, estaremos fazendo o lançamento do viaduto da Bola do Produtor, além das passagens de nível na Torquato Tapajós e muito em breve, a passagem de nível entre a avenidas Brasil e Pedro Teixeira. Assim estaremos melhorando a mobilidade urbana de Manaus”, afirmou o prefeito.

Meio Ambiente

Os ônibus no modelo elétrico não emitem nenhum tipo de gás ou fumaça, sendo um transporte sustentável, além de serem mais silenciosos do que os veículos à combustão. Eles têm maior vida útil do que um ônibus a diesel, a manutenção também é mais barata, além de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros.

O governador Wilson Lima afirmou que investimentos como esse realizado em prol da preservação do meio ambiente apenas confirmando que o Estado, e principalmente a capital Manaus, estão reescrevendo as suas histórias, mirando em um futuro sustentável.

“Quando assumi o governo, tive uma preocupação inicial em fazer com que todas as secretarias trabalhassem de forma integrada. Aqui estamos falando da mobilidade urbana e esse assunto carece que a gente possa avançar e promover qualidade de vida para as pessoas. Um dos grandes sonhos de quem trabalha com o trânsito é que possamos ter um transporte de massa eficiente e esse é o caminho. Abrir corredores viários é importante para desafogar o trânsito, mas não resolve se todos os anos continuar entrando quatro mil novos veículos nas ruas de Manaus. Por isso, estamos aqui realizando essa ação. Começamos a virar uma página importante na história do nosso Estado e da nossa capital e não podemos mais olhar para trás. Temos que pensar no futuro e esse tipo de investimento comprovam esse pensamento”, concluiu Lima.

Amarelinhos

Durante o seu discurso, o prefeito David Almeida confirmou que irá realizar uma licitação para regularizar os veículos alternativos, mais conhecidos como Amarelinhos. Para ele, essa etapa será de fundamental importância para acabar com os problemas causados pelo transporte.

“Todos sabem a necessidade que temos de resolver esse problema e vamos buscar essa solução. Queremos ônibus novos, regularizados e conduzidos por profissionais qualificados, tudo dentro de um parâmetro estabelecido pela prefeitura. No total, serão 280 veículos autorizados para circular por Manaus”, disse Almeida.

