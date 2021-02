David Almeida e Marcos Rotta anunciam solução para problema de drenagem na avenida João Valério

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanharam o andamento da obra de recuperação emergencial na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nesta quinta-feira, 18/2. A antiga tubulação de drenagem profunda cedeu no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista.

Para solucionar o problema, o prefeito anunciou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) irá substituir a tubulação da década de 80, rompida por conta das fortes chuvas, por uma mais moderna, dando uma solução definitiva para o caso.

“Manaus não suporta mais medidas paliativas e minha determinação é que esta obra, que está sendo acompanhada de perto pelo meu vice Marcos Rotta, seja executada o mais breve possível e com a qualidade exigida por nossa cidade”, afirmou Davi.

De acordo com Marcos Rotta, além do problema da tubulação, também foi necessário retirar um poste e um dos pilares da edificação do minishopping que está construído por cima da galeria.

Por conta disso, as equipes da Seminf trabalham de forma cuidadosa e priorizam a segurança no local, também realizando o serviço sem danificar a edificação particular.

“Há uma série de empecilhos que dificultam ainda mais a execução desta obra, mas a determinação do prefeito é uma só e será cumprida. A solução está sendo dada e a população logo receberá a via de volta com o mínimo de prejuízos para a cidade”, finalizou o vice-prefeito.