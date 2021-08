David Almeida e Jair Bolsonaro inauguram Cidadão Manauara 2, etapa B

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, inauguram nesta quarta-feira, 18/8, às 11h, o residencial multifamiliar Cidadão Manauara 2 – etapa B, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade.

As 500 moradias para famílias de baixa renda de Manaus foram construídas dentro do programa “Casa Verde e Amarela”, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com investimento federal de R$ 41 milhões.

Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o conjunto multifamiliar segue o padrão moderno de edificações de imóveis econômicos, com padrão de qualidade, tendo 25 blocos com 20 apartamentos cada. Tem área de lazer, três playgrounds, quadra poliesportiva, quadra de areia, centro social e áreas comuns.

O empreendimento tem total infraestrutura, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, sistema de pavimentação e drenagem.