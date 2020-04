David Almeida divulga carta aberta do Avante AM contra a Covid-19

O presidente do diretório estadual do partido Avante Amazonas, ex-governador David Almeida, nesta quarta-feira (8), publica carta aberta aos amazonenses contra o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no estado do Amazonas. Na carta, ele fala da preocupação com a aceleração dos casos confirmados, pede reforço da sociedade quanto às medidas de isolamento social e aceleração nas medidas econômicas favoráveis aos trabalhadores formais e informais, bem como aos empresários da indústria, comércio e serviços afetados diretamente pela crise.