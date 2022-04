David Almeida destaca gestão de Sabá Reis em despedida da Semulsp

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou os trabalhos executados pelos ex-secretário Sabá Reis, à frente da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), hoje (31), durante a despedida do ex-titular do órgão, na sede da secretaria. Os serviços de limpeza e a revitalização de espaços públicos na cidade realizados na gestão de Sabá foram ressaltados pelo chefe do Executivo municipal.

“Por um tempo funcionou na Semulsp uma lixeira, hoje é a secretaria mais bonita desta cidade, assim como o Sabá transformou a secretaria, ele mudou a cidade de Manaus”, salientou o prefeito David Almeida.

Comandando a Semulsp desde janeiro de 2021, Reis esteve à frente de várias construções e reformas de diversos espaços públicos, entre praças, trevos, triângulos e rotatórias, que mudaram o visual de Manaus.

Transformação semelhante ocorreu também na secretaria, com o reconhecimento dado aos garis, que montaram um coral e se apresentaram no Teatro Amazonas, Centro. Alguns entraram no local pela primeira vez.

“Estou saindo da Semulsp, mas vou estar torcendo de fora, para que o Altervir (Moreira) junto com a equipe continue este trabalho. Na Semulsp não tem chuva, não tem sol, não tem reclamação, aqui só tem alegria pelo resultado daquilo que se conquista”, disse Sabá.

Certificação

Em sua passagem pela Semulsp, Sabá Reis, recebeu durante o mês de março do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), a certificação Lixo Zero, fazendo com que o órgão seja a primeira secretaria de Manaus a obter o conceito “Lixo Zero”.

Condecoração

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauense, a Câmara Municipal de Manaus (CMM), aprovou por unanimidade, na última quarta-feira, 30, a concessão da Medalha de Ouro Cidade de Manaus a Sabá Reis. A condecoração é a mais alta honraria concedida pela CMM, e é fruto de uma propositura apresentada pelo vereador Lissandro Breval. A cerimônia de entrega será divulgada em breve pela casa legislativa com data e local.

Com informações da Semcom