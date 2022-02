David Almeida desafia gestores a buscarem o 1º lugar no Ideb nacional

Após Manaus ficar em 1º lugar no índice final do “Previne Brasil”, com o melhor sistema de Atenção Básica na Saúde, e ter terminado 2021 com o Sine que mais emprega no país, o prefeito David Almeida quer agora que a capital do Amazonas lidere o ranking nacional do Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica (Ideb), promovido pelo Ministério da Educação. Para que isso ocorra, o prefeito desafiou os gestores municipais, durante reunião administrativa realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) nesta quinta-feira, 17/2, no Studio 5, bairro Japiim, zona Sul, a buscarem a excelência nas unidades de ensino da cidade.

“Nós estamos buscando a excelência na prestação de serviços aqui na nossa cidade e o desafio foi feito para mais de 500 gestores que agora vão passar o desafio aos nossos professores para que possamos transformar a educação básica de Manaus em uma das melhores do Brasil, da mesma forma que nós fizemos com a saúde, com a economia, com as finanças e também com o emprego. Portanto, eu quero destacar que o desafio foi aceito e agora nós vamos buscar os resultados dessa reunião”, enfatizou Almeida.

Durante o seu discurso, o chefe do Executivo municipal chamou a atenção para o fato de que no ano passado, a Prefeitura de Manaus enfrentou o pior ano de sua história, tendo como desafio a segunda onda de novos casos de Covid-19. Entretanto, o município conseguiu beneficiar os profissionais de educação com o “Auxílio Conectividade” e pagar o maior abono da história, totalizando mais de R$130 milhões, por meio do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e recurso municipal.

David Almeida destacou ainda que outros setores da gestão também obtiveram avanços importantes durante o primeiro ano da gestão, como infraestrutura, iluminação e limpeza pública. Para ele, isso é resultado do intenso trabalho realizado pelas secretarias.

“Sabe porque Manaus é a melhor na saúde do Brasil? Sabe porque Manaus é uma das melhores economias do Brasil? Sabe porque Manaus tem o melhor Sine Emprego do Brasil? Porque na nossa prefeitura o trabalho não para e é por isso que nós vamos fazer da educação, a melhor educação do Brasil”, afirmou o prefeito.

Conforme o titular da Semed, Pauderney Avelino, o desafio proposto pelo prefeito de Manaus está alinhado com o planejamento previsto para 2022. Ele também destacou a vontade dos servidores municipais de levarem uma educação de qualidade à nova geração manauense.

“Nós estamos dispostos a encarar esse desafio proposto pelo prefeito David Almeida, porque essa turma da educação trabalha com gosto, trabalha com prazer e tem vocação para fazer educação. A educação é a construção de vidas e vamos continuar fazendo este trabalho para dar educação a essas crianças que estão na nossa rede municipal”, concluiu Pauderney.