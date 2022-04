DA REDAÇÃO — Nesta sexta-feira (15), o prefeito de Manaus, David Almeida, manifestou seu apoio ao governador do Amazonas, Wilson Lima, em defesa da Zona Franca de Manaus através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o decreto federal que reduz em 25% as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).