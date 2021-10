David Almeida comemora aniversário de Manaus com anúncios e melhorias para capital

No primeiro aniversário de Manaus sob a gestão do prefeito David Almeida, seu discurso de parabenização relembrou a atenção e as ações realizadas nesses dez primeiros meses de gestão, e destacou os projetos e melhorias que estão em fase de planejamento para os próximos anos de mandato. O chefe do Executivo municipal anunciou a maratona de Manaus, o convênio com o governo federal, parceria com o Banco do Brasil, construção de pontos turísticos como parques, mirantes, feiras reconstituídas e reformadas, o “mercado das origens”, a prorrogação do Auxílio Manauara, e mais geração de empregos e renda para a população.

“Se estamos todos aqui comemorando mais um aniversário da nossa cidade é graças a todos que acreditam na ciência e na vacina e que dizem sim para a vida. Esse é um evento-teste para que possamos futuramente sonhar com a realização do nosso Réveillon, o nosso Natal, a realização do Carnaval e de tantos outros eventos que movimentam a nossa economia e dá oportunidade de as pessoas se divertirem e também terem emprego e renda para suas famílias”, enfatizou o prefeito David Almeida.

Os anúncios aconteceram durante o “parabéns” para a cidade de Manaus, à meia-noite, da virada de sábado, 23, para domingo, 24, data em que a capital completa 352 anos da elevação à categoria de cidade. O dia especial foi marcado no evento “Boi Manaus”, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no sambódromo, Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e contou com a participação de grandes nomes como David Assayag, Sebastião Júnior, Márcia Sequeira, Patrick Araújo, Prince do Caprichoso e Mara Lima.

Passado de Manaus

Entre as principais ações destacadas pelo prefeito durante estes dez primeiros meses de administração, estiveram o combate à pandemia, que marcou os primeiros dias da administração, onde com menos de uma semana aconteceu a crise sanitária, que marcou a história de Manaus, além da maior cheia.

“Estamos enfrentando um ano atípico e com muitos desafios. Não nos deixamos vencer pelas adversidades e transformamos as dificuldades em oportunidades de melhorar a qualidade de vida da nossa cidade”, salientou David Almeida.

O chefe do Executivo ainda relembrou todas as ações de limpeza, infraestrutura, paisagismo, iluminação pública, nas zonas urbana e rural – com o Ilumina Manaus – jardinagem e pintura realizada por todas as zonas da cidade, deixando-a mais linda e limpa.

“Deixamos em menos de 10 meses, Manaus mais iluminada, mais colorida, asfaltada e mais limpa. Asfaltamos mais ruas no inverno do que qualquer outra gestão, com o pacote de Obras de Inverno, e agora, no Pacote de Verão, vamos asfaltar ainda mais. Ainda assim, o recolhimento de lixo é um dos serviços da prefeitura que mais gastamos, uma média de R$ 30 milhões a R$ 35 milhões da nossa cidade, e estamos em busca de soluções, modernidade, inovação, com logística reversa, para que Manaus seja uma cidade sustentável, e nossa população tenha onde dar o descarte correto aos seus resíduos. Já implementamos a primeira Central de Logística Reversa para eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e, muito em breve, teremos máquinas de troca de latas e garrafas, por créditos e doações. Estas são apenas algumas ações voltadas para essa pauta, que estamos implementando, mas o objetivo de tudo é apenas um: devolver para Manaus tudo de bom que ela já nos deu”, explicou Almeida.

Além disso, destacou o prefeito, ainda no início do ano foram lançados vários auxílios para a população, que tanto sofreu com a pandemia, como o Auxílio Conectividade, empreendedorismo, Operação Cheia, e o principal, o Auxílio Manauara, que garantiu a mais de 40 mil famílias uma ajuda de custo de R$ 200, prorrogado até janeiro de 2022.

Futuro de Manaus

O prefeito de Manaus anunciou a Maratona de Manaus, a “Amazon Maraton”, um grande evento para 2022, que tem o objetivo de colocar a capital amazonense na marca das grandes corridas esportivas do mundo, comparado a outras que acontecem, como a Maratona de Chicago.

“Faremos da Amazon Maraton um dos maiores atrativos turísticos do mundo colocando Manaus na lista de eventos esportivos de ponta. Trazendo turismo esportivos e investimentos para nossa cidade”, ressaltou David Almeida.

O chefe do Executivo municipal ainda relembrou algumas das importantes obras e pontos turísticos que serão construídos nos próximos anos da administração municipal, entre elas o Parque Encontro das Águas – espaço Oscar Niemeyer; Mercado das Origens e Mirante e marina na avenida Sete de Setembro.