David Almeida assina cooperação técnica para revitalizar parque Lagoa do Japiim

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou hoje (31), termo de cooperação técnica com a concessionária Águas de Manaus, para a revitalização do parque municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, popularmente conhecida como “Lagoa do Japiim”, localizado no conjunto 31 de Março, zona Sul da cidade. O espaço, considerado um dos principais parques públicos disponíveis para a população, não recebe obras desde 2017.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a parceria público privada é fundamental para transformar o local numa das maiores atrações turísticas da cidade. Mais de 52 mil moradores, que residem no bairro, devem ser beneficiados com a reforma, que também virou um presente para o Japiim, que hoje, completa 52 anos de fundação.

“Eu quero dar mais esse presente ao bairro do Japiim, para a zona Sul da cidade de Manaus. Todos os recursos serão custeados pela Águas de Manaus, e com essa recuperação do espaço, a população terá o píer reformado, todas as estruturas reformadas, além de pedalinhos. Essa parceria vai transformar esse lugar em um lugar de excelência. Além disso, também iremos implementar um novo projeto viário para o bairro, para contribuir com a melhoria do trânsito na cidade de Manaus. Isso se chama modernidade, e é dessa forma que vamos transformar a vida das pessoas da nossa cidade”, disse o prefeito.

O acordo prevê a revitalização completa do espaço de caminhada e corrida, a construção de uma ciclovia, implementação de uma “fazendinha”, e uma nova estrutura para o deck, além da sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com guarda armada, que passará a funcionar no local e a reforma de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“Esse olhar do prefeito David Almeida para essa parceria, para a recuperação desse parque, é muito importante. Aqui poderemos desenvolver mais projetos com outras secretarias que também vão poder utilizar o local. E a população também ganhará mais um espaço reformado e seguro“, enfatizou o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski.

Despoluição

Além dessas ações, haverá um investimento por parte da empresa concessionária para melhorar a qualidade da água da lagoa, tornando-a mais apropriada. Uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que fica dentro do parque receberá obras de melhorias, passando a coletar a água da drenagem utilizando uma técnica conhecida como “tempo seco”, evitando que os efluentes sejam despejados sem tratamento adequado no meio ambiente. A ideia, a médio prazo, é despoluir a lagoa com o projeto. As obras iniciam no mês de abril e devem ser concluídas no segundo semestre.

“Estamos entregando um presente para o bairro do Japiim que será compartilhado com toda a cidade de Manaus. O parque é um espaço de lazer muito importante para a região. Estamos deixando um legado que visa melhorar a qualidade de vida e saúde da população, indo além da prestação dos nossos serviços”, declarou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada.

Lagoa do Japiim

O parque municipal Senador Arthur Virgílio Filho possui uma área de 41 mil metros quadrados e foi inaugurado em 2008. A última intervenção no local ocorreu em 2017. Um dos mais tradicionais bairros da zona Sul, o Japiim, surgiu e se desenvolveu em torno do conjunto 31 de Março, local onde está localizado o parque.

