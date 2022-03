David Almeida anuncia reajuste de 100% no Auxílio Alimentação de servidores

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou mensagem endereçada à Câmara Municipal de Manaus (CMM) solicitando reajuste de 100% no Auxílio Alimentação de 10.392 servidores da Prefeitura de Manaus. De acordo com o prefeito, desde julho de 2009 os funcionários do município não recebiam reajuste do Auxílio Alimentação.

“Em apenas um ano e dois meses nós estamos valorizando os nossos servidores com aumento de 100% no seu Auxílio Alimentação. Isso se soma a outros benefícios que já concedemos como o reajuste salarial para os servidores da Saúde e Educação, além do pagamento do maior abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) da história da prefeitura”, afirmou o prefeito David Almeida.

Conforme a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) a mensagem enviada à CMM solicita o reajuste de R$ 242 para R$ 484 do Auxílio Alimentação de 10.392 servidores dos regimes celetista, RDAs, comissionados e os efetivos que se enquadram na regra específica do decreto vigente.

O prefeito fez um pedido aos vereadores de Manaus para que o reajuste seja aprovado com celeridade. “Peço aos senhores vereadores que possam aprovar para que a gente possa pagar, ainda no mês de março, aos servidores da Prefeitura de Manaus”, concluiu Almeida.

*Com assessoria