David Almeida anuncia novos secretários

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta terça-feira (22) mais alguns nomes confirmados para ocupar secretarias na sua futura gestão a partir de 2021. Entre estão estão a médica Shádia Fraxe, esposa do deputado estadual Adbala Fraxe, que assumirá a Saúde (Semsa); Ebenezer Albuquerque, para a Administração (Semad); Antonio Ademir Stroski, para o Meio Ambiente (Semmas); o vereador Alonso Oliveira, para a Manauscult; Paulo Henrique Martins, para o Trânsito e Transporte (IMUU); e Carlos Valente, que comandará o Planejamento Urbano (Implurb). Veja abaixo a lista de todos os nomes do secretariado e autarquias já confirmados.

Também foram anunciados os nomes para a Comissão Municipal de Licitação (CML), Vitor Fabian, e para Secretaria Extraordinária, João Mendes da Fonseca Jr. Na próxima terça-feira (29), David Almeida antecipou que nova parte do secretariado será divulgado. Uma das principais secretarias, de maior orçamento municipal, a de Educação, ainda não teve o futuro gestor anunciado.

Anteriores

No último dia 17, o prefeito eleito havia feito o anúncio de novos secretários que vão compor sua gestão a partir de 2021: além dos já revelados Tadeu de Souza Silva, ex-procurador-geral do Estado, que foi um dos advogados de David na campanha, e Luiz Gonzaga, o Ló, que o assessora em assuntos econômicos há várias campanhas, foram confirmados semana passada o ex-deputado Sabá Reis para a pasta de Limpeza Pública (Semulsp), do jornalista Emerson Quaresma para a Comunicação (Semcom), Radyr Gomes Júnior para o Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Renato Magalhães para Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

David Almeida

Tadeu será o titular da Casa Civil. Ele ocupou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) durante a gestão interina de David, de quem é amigo de infância, no Governo do Estado. Ló está confirmado como secretário municipal de Economia e Finanças (Semef). Ele já ocupou o mesmo cargo no Governo do Estado de Roraima e foi secretário de Administração na gestão José Melo. É tido como um dos mais preparados técnicos da Secretaria Estadual de Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM).

O vice-prefeito Marcos Rotta ficará à frente da Infraestrutura (Seminf), como anunciado desde a vitória de David.

LISTA 2 DE NOVOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad)

EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA – Advogado Auditor de Controle Externo do TCE-AM, pós-graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

SHÁDIA HUSSAMI HAUACHE FRAXE – Economista, Médica (especialista em medicina de família e comunidade/ Atenção Primária) e diretora financeira na empresa IMED-AM (Instituto médico de Clínica e Pediatria do Estado do Amazonas)

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas)

ANTONIO ADEMIR STROSKI – Engenheiro Agrônomo e Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela Ufam, ex-presidente do IPAAM e ex-secretário de Estado do Meio Ambiente

Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb)

CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO – Engenheiro Civil e Bacharel em Administração de Empresas, ex-presidente do Implurb, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Manaus

Comissão Municipal de Licitação (CML)

VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO – Procurador do Estado do Amazonas, atual subprocurador-geral adjunto, ex-subprocurador-Geral do Estado, e ex-presidente da Comissão Geral de Licitação do Governo do Estado do Amazonas

Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU)

PAULO HENRIQUE MARTINS – Engenheiro Eletricista, ex-diretor de Engenharia da EMTU, ex-diretor de Transporte e de Trânsito do IMTT, ex-diretor de Transportes da SMTU e ex-diretor presidente do Manaustrans

Secretaria Extraordinária

JOÃO MENDES DA FONSECA JUNIOR (JANJÃO) – Pastor e administrador formado pela Ufam, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado de Juventude Esporte e Lazer e ex-presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea)

Manauscult

ALONSO OLIVEIRA – vereador por dois mandatos, ex-superintendente da SNPH, advogado trabalhista com extensa atuação com famílias carentes, principalmente na zona Sul de Manaus.

ANUNCIADOS ANTERIORMENTE

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef)

LUIZ GONZAGA – auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-Am

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf)

MARCOS ROTTA – vice-prefeito eleito de Manaus

Casa Civil

TADEU DE SOUZA SILVA – Advogado procurador do Estado

Secretaria Mun de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc)

RENATO FROTA MAGALHÃES – 1º secretario estadual do avante e ex- permissionário da feira Manaus Moderna

Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)

SABÁ REIS – ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)

RADYR GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR – Ex-secretário adjunto da Casa Civil e ex-secretário de projetos especiais do governo

Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom)

EMERSON QUARESMA – Jornalista