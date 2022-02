David Almeida anuncia grandes obras e investimento de R$ 1,3 bilhão

Um balanço das ações realizadas pela Prefeitura de Manaus em 2021 e projetos estratégicos de grandes obras para este ano foram apresentados pelo prefeito David Almeida, nesta quarta-feira, 2/2, durante a abertura da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), com a leitura da Mensagem Governamental 2022. Segundo o chefe do Executivo municipal, o Plano de Governo desenvolvido na atual gestão tem o intuito de elevar a capital amazonense ao patamar de cidade global, com investimentos de R$ 1,3 bilhão para este ano.

“2021 foi um ano muito desafiador, do ponto de vista administrativo, financeiro e orçamentário, mas conseguimos superar todas as metas previstas, e já para o ano de 2022 nós temos a prospecção de que Manaus vai ser uma cidade bem melhor para se viver. Destes investimentos, nós já temos em caixa mais de R$ 1 bilhão. Pela primeira vez Manaus foi classificada como a gestão de excelência na economia, isso é algo para ser enaltecido, ser destacado. Nós equilibramos as nossas finanças com muita dificuldade, também fizemos parcerias com o governo do Estado, para que esses investimentos possam ser realizados ainda este ano”, ressaltou David.

O prefeito destacou ainda que o equilíbrio financeiro do município esteve entre as prioridades da gestão. O trabalho dos técnicos da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) foi classificado como de excelência e levou ao aumento na arrecadação, incluindo as receitas próprias, repasses constitucionais e operações de créditos, somando R$ 7,1 bilhões de janeiro a dezembro de 2021, resultado 25% acima da meta orçamentária estipulada na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021 (LOA 2021).

Obras estruturantes

No relatório foram pontuadas também algumas das principais intervenções executadas na infraestrutura da cidade com obras emergenciais e preventivas, a entrega de 42 novos ônibus, marco da renovação gradual da frota, e o anúncio do Passe Livre no transporte coletivo para estudantes da rede pública de ensino. Com investimento de R$ 1 bilhão, serão direcionados R$ 458 milhões para as áreas de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da cidade, com a realização de cinco intervenções viárias, previstas para este ano, a entrega de três intervenções, entre elas, duas passagens de nível na avenida das Torres e uma passagem de nível na avenida Constantino Nery.

No balanço das ações realizadas em 2021, destacam-se os trabalhos voltados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, incluindo o processo de vacinação, que encerrou o ano com mais de 3,5 milhões de doses aplicadas, além da ampliação da cobertura da Atenção Primária do município e o abono e reajuste salarial aos servidores da Saúde de 10,051%. Dentre as melhorias na área da Saúde, estão a ampliação de sete novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), reforma de 68 Unidades de Saúde e construção de três UBSs do tipo 4.

Rede de proteção social

Em seu discurso, o prefeito David Almeida pontuou importantes ações de assistência social, para garantir apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social prejudicadas pela crise econômica e pela pandemia da Covid-19.

O programa Auxílio Manauara, benefício que garantiu até janeiro de 2022, já com a prorrogação, o valor de R$ 200 mensais a mais de 40 mil famílias. Além disso, haverá a reformulação do Auxílio Aluguel, uma das ações emergenciais desenvolvidas para driblar as problemáticas decorrentes da cheia do rio Negro, que atingiu sua maior marca da história, para o Auxílio Moradia, dobrando o valor para R$ 600. Outro ponto de destaque é a construção de mais seis restaurantes populares, com a distribuição de mil refeições por dia.

Dentre as melhorias enumeradas, foi destacado o reajuste de 11,13% nos salários-base dos servidores da Educação, que também foram beneficiados com gratificações entre R$ 6,5 mil e quase R$ 22 mil em 2021, totalizando mais de R$ 133 milhões, pagos em dezembro, além de outras melhorias para a área, pontuadas no capítulo da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ainda este ano, também serão investidos R$ 80 milhões na área da Educação para a reforma de escolas e a construção de oito novas creches.

O prefeito mencionou também a entrega da primeira feira flutuante do país, na Manaus Moderna, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), e o novo olhar para as feiras e mercados da cidade, seus trabalhadores, e todo o “cinturão” de famílias que vivem da agricultura. No total, serão investidos R$ 105 milhões na reforma de 43 feiras e mercados e construção de novas seis feiras em parceria com o governo do Estado.

Ainda para este ano, o prefeito anunciou diversas melhorias para cidade, como a aquisição de ônibus elétricos e articulados; o aumento do valor de refeições dos trabalhadores braçais, e o aumento em 100% nos tickets-alimentação dos funcionários públicos; a doação de jogo de pneus para 2 mil taxistas, 6 mil mototaxistas e 3 mil motoboys; semáforos inteligentes; investimento de R$ 320 milhões em Urbanização, com a criação do Parque Linear entre a zona Norte e a zona Leste, do Parque Camapuã e Mirante da Ilha São Vicente.

“Então, se cada um fizer sua parte, todos buscando o bem comum da nossa população, nós vamos fazer mais e melhor pela nossa cidade. Este é o pensamento da Prefeitura de Manaus, buscando a excelência na prestação de serviços, porque na nossa prefeitura o trabalho não para”, finalizou o prefeito.

*Com assessoria