David Almeida anuncia aumento salarial de mais de 10% aos servidores de saúde

Como parte da política de valorização do servidor, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira, 28/10, Dia do Servidor Público, um conjunto de medidas que irá beneficiar os trabalhadores da rede municipal de saúde, entre eles o pagamento das últimas duas datas-bases, a partir de janeiro de 2022, equivalente a 10,05%, junto com o salário. O anúncio foi feito à tarde, durante uma reunião com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no Studio 5 Centro de Convenções, no Distrito Industrial, zona Sul.

“No início deste ano, passamos dias difíceis, dias de dor e luto. E nós conseguimos sair da situação adversa que nos encontrávamos, graças aos servidores de saúde. Hoje, estamos realizando um gesto de gratidão pelo trabalho deles. Nós estamos falando para o próximo ano, de R$ 182 milhões. São 10.699 servidores, que serão alcançados e beneficiados. O que estamos fazendo aqui é um reconhecimento pelo trabalho, que ajudou na recuperação da autoestima da cidade de Manaus, que foi conduzido pelos servidores de saúde. Esses servidores se doaram aos sábados, domingos e feriados. Eu queria fazer um anúncio no Dia do Servidor Público, fazer um gesto aos servidores de saúde, que não pararam”, enfatizou Almeida, que também destacou o momento crítico enfrentado, ao assumir a gestão municipal nos primeiros dias de janeiro, quando Manaus foi atingida pela segunda onda da Covid-19.

Dentre os benefícios, o prefeito anunciou o pagamento de um abono correspondente ao salário de cada servidor, sendo 50% pago ainda em dezembro e os outros 50% na primeira semana de janeiro de 2022; pagamento das duas últimas datas-bases da categoria, equivalente a 10,05%, a partir de janeiro, junto com o salário; e pagamento, em 2022, de todas as promoções e progressões da Semsa.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que os reajustes estão sendo realizados graças ao empenho da administração, especialmente da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), para equalizar os gastos, possibilitando atingir mais uma categoria.

“Todos os profissionais merecem. Os servidores do trânsito, todos os dias na rua. Os de feiras e mercados que não fecharam, os nossos agentes de limpeza, os servidores da infraestrutura também não pararam. Todos merecem, mas temos as nossas limitações. Para o ano que vem, com o orçamento aprovado, temos programado coisas melhores para os nossos servidores das áreas não especificas”, afirmou o prefeito.

Para a secretária de Saúde, Shádia Fraxe, essa é apenas uma das muitas vitórias que a pasta ainda terá durante a gestão do prefeito David Almeida, dada toda dedicação apresentada pelos servidores.

“Hoje é o dia dos nossos servidores públicos. Dia dos trabalhadores, que por vocação, se esforçam, por amor, para ajudar outras vidas. Isso é muito emocionante e gratificante. Desde que assumimos, estamos enfrentando desafios sobre desafios e nenhum servidor de saúde desistiu, no momento em que vimos, que a nossa população precisava. Estamos todos coordenando a maior e mais complexa campanha de vacinação já vista no nosso país. Só conseguimos atravessar as montanhas de desafios, porque temos os servidores ao lado. Tenho certeza que esse é só o início de muitas coisas que ainda vamos viver”, frisou Shádia.