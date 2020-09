David Almeida afirma que vai priorizar saúde, educação e mobilidade urbana

O pré-candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) afirmou, na manhã desta quarta-feira (23), durante participação no programa Manhã de Notícias, da Rede Tiradentes, que numa eventual vitória, vai priorizar ações nas áreas da saúde, educação básica – criando mais creches e escolas -, transporte coletivo, mobilidade urbana e segurança.

David Almeida também deixou claro, em resposta ao questionamento do âncora do programa, Ronaldo Tiradentes, que ele e o candidato a vice na sua chapa, Marcos Rotta (DEM), vão trabalhar focados no desenvolvimento de ações destinadas a tornar mais eficiente a máquina pública. Ele disse ter consciência de que os recursos disponivies são limitados, mas com uma boa gestão vai ser possível fazer os investimentos necessários, sem enganar ninguém.

“Eu e o Marcos Rotta não vamos fazer promessas. Nós vamos assumir compromissos com a cidade de Manaus, porque temos a convicção de que poderemos cumprir os compromissos assumidos. Acreditamos que a saúde pode ser melhor, que a educação, o transporte coletivo e a mobilidade urbana também podem ser melhores”, afirmou o quarta-feira o a prefeito.

Motivação – O cabeça de chapa da coligação, David Almeida que está “passando bem pelo Covid-19, sem sintomas, e com uma saturadação que gira entre 97% e 98%”, lembrou, ainda, que Manaus é a oitava cidade do Brasil, por renda per capita, mas ainda hoje cerca de 60% da sua população não tem acesso garantido à rede de atenção da saúde basica, conta com um transporte coletivo sucateado, que precisa ser, urgentemente, melhorado, e registra uma elevada defasagem na área da educação infantil, da pré-escola e de creches.

“Todas essas carências fizeram com que nós, do Avante, elaborrássemos um plano de governo com propostas exequíveis, para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população da cidade de Manaus”, ressaltou. Ele destacou, ainda, que muita coisa boa pode ser feita desde que haja, efetivamente, organização e vontade política.

Propostas – Ao falar sobre as prioridades da gestão David Almeida e Marcos Rotta, o pré-candidato a prefeito de Manaus revelou que vai dar atenção especial à saúde, porque hoje cerca de 60% da população encontra-se desamparada, bem como ao problema do transporte coletivo, mobilidade urbana, educação básica e segurança, criando uma secretaria municipal de segurança pública.

De acordo com David Almeida, a melhoria da qualidade dos serviços na área da saúde básica passará pela criação de um moderno Centro de Imagens Municipal, para garantir o acesso rápido da população aos exames necessários para o efetivo início do tratamento, bem como de um Hospital Dia, destinado a agilizar a realização das chamadas cirurgias eletivas, as mais simples.

“Vamos criar um moderno Centro de Imagem Municipal, com toda a estrutura, para prestar serviços de qualidade à população, para que nenhuma pessoa precise sofrer nas filas de espera para obter um diagnóstico, feito a partir de um exame”, explicou, asseurando que é possível melhorar, muito, os índices de qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura de Manaus.

Creches – David Almeida revelou, ainda, que vai implantar o maior programa de contratação de creches já feito em Manaus, fazendo convênios e parcerias com entidades filantrópicas e igrejas, para proporcionar um serviço de qualidade e com segurança a todas as mães que precisam contar com esse tipo de serviço para poderem dedicar-se com tranquilidade ao trabalho.

“Com um terço do que é gasto hoje vamos assegurar um maior atendimento a todas essas mães, que necessitam desse tipo de serviço”, observou. “Isso é eficiência de gestão.

De acordo com David Almeida, enquanto não se implantar gestão e governança em Manaus, a população vai continuar sofrendo com serviços públicos deficitários.

*Com informações da assessoria