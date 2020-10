Dante Souza irá continuar trabalho na preservação do meio ambiente e melhoria da saúde

O candidato a vereador de Manaus, Dante Souza (PSDB), teve como parlamentar na Câmara Municipal de Manaus uma atuação na defesa dos profissionais das áreas da assistência social, psicologia e nutrição. No pleito 2020 procura sua reeleição confiado no trabalho realizado.

Dentre seus êxitos está a recuperação asfáltica do bairro São José, na zona leste, as obras de reconstrução da escola municipal Pequeno Príncipe, implantação da praça da juventude Ajuricaba Mascarenhas com pista de skate, academia, playground, entre outros. Possibilitou o abastecimento de água a mais de 130 mil pessoas de bairros da zona leste. O bairro São Jose e outros da zona leste receberam nas principais ruas iluminação LED.

O candidato Dante Souza trabalhou como parlamentar na questão ambiental. “Apresentei projetos de lei para o descarte adequado de raios x e de lixo, assumi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e avançamos nas medidas para preservar o meio ambiente, mas ainda falta aprovar a utilização de sacolas biodegradáveis pois do contrario num futuro teremos mais sacolas que peixes no rio”, disse.

Perfil

Danizio Elias Souza, conhecido como Dante é casado, 1 filha, formado em administração de empresas. Foi ex secretario de Habitação e Assuntos fundiários e durante sua gestão foram entregues 784 habitações do Conjunto Residencial Manauara I no bairro Santa Etelvina. Como ex secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) em 2018 deu assistência a mais de 600 famílias atingidas por incêndio no bairro Educandos. Mora há 25 anos no bairro São José.

Nas eleições municipais de 2016 obteve 5.700 votos, ficando como primeiro suplente e assumindo a vaga de Plinio Valério, assumiu em 2019 como presidente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Manaus (CMM)