Daniel Silveira foi punido quase 100 vezes enquanto servia a PM

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso em flagrante após divulgar vídeo com ataques a ministros do Superior Tribunal Federal (STF), recebeu quase 100 punições enquanto esteve na Polícia Militar . As informações são do “Fantástico”, exibido pela TV Globo.

Ao todo, foram 96 sanções sofridas pela corporação. Daniel Silveira atuou como soldado na Polícia Militar do Rio de Janeiro por cinco anos e nove meses. O então deputado passou 26 dias na prisão, 54 dias em detenção, 14 repreensões e recebeu duas advertências.

A Policia Militar argumenta, em documento, que Daniel oferecia “ausência de compromisso e incompatibilidade com o serviço policial militar”, ” mau comportamento ” e “transgressões disciplinares”.

Segundo informações, o ex- policial militar esteve envolvido numa investigação sobre atestados médicos falsificados realizados através de um carimbo furtado de uma médica. Na época, Daniel Silveira tinha 25 anos e trabalhava como cobrador de ônibus . (Último Segundo)