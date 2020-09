Da zona Norte ao Centro da cidade, Alfredo debate medidas para Manaus

Alfredo Nascimento intensificou suas atividades após o anúncio de sua pré-candidatura a prefeitura de Manaus, tendo como vice de sua chapa a ex-deputada federal, Conceição Sampaio, do PSDB. Somente na tarde desta sexta-feira, 18, esteve no bairro Cidade de Deus e na comunidade Paraíso Verde, ambos na zona Norte, e ainda participou de uma reunião no Centro da cidade.

Prefeito de Manaus por duas vezes (1997-2004), Alfredo enfatizou durante os encontros que conta com o apoio do prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, e que pretende manter uma continuidade da gestão atual que prima pelo equilíbrio fiscal.

Ele destacou ainda que irá trazer de volta programas e projetos que foram referências nacionais e que possibilitaram que ele alcançasse uma aprovação de 94.7%, colocando-o como melhor prefeito do Brasil por duas vezes.

No encontro que teve com com cooperados do transporte Alternativo, no bairro Cidade de Deus, o candidato falou sobre medidas para o transporte público, e destacou a chegada de 112 ônibus novos esta semana, número que até final do ano vai chegar a 300.

“A prefeitura está trazendo novos ônibus e construindo as estações de transferência. Agora quero continuar isso e trazer de volta a qualidade que o transporte público tinha quando eu implantei os corredores exclusivos com os ônibus biarticulados e construí mais três terminas de integração. Não deram continuidade, mas esse sistema dá certo no mundo todo e aqui em Manaus vai dar certo também”, disse Alfredo.

Na comunidade Paraíso Verde, no bairro Lago Azul, ouviu demandas de comunitários e lembrou que foi responsável pela urbanização de muitas comunidades na cidade de Manaus que se tornaram grandes bairros da zona Leste e Norte.

“Essa é uma comunidade relativamente nova na cidade, então a melhor coisa a fazer é vir aqui, conversar com as pessoas e conhecer de perto os pleitos das pessoas. Esse é o meu estilo. Um político que sabe administrar e tem vigor para estar nas ruas trabalhando perto do povo”, afirmou Alfredo.

As reuniões finalizaram em um encontro com moradores da rua Comendador Clementino, no Centro da cidade.