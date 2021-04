Curta-metragem amazonense ‘Vendo Boto’ será exibido na mostra Fantacine

O curta-metragem Vendo Boto, dirigido pelo ator Nonato Tavares foi selecionado para a Mostra FANTACINE que acontecerá no formato online devido a pandemia. O filme foi produzido na Oficina de Produção Audiovisual (OPA) do Museu Amazônico e tem em sua ficha técnica o ator Fidelis Baniwa, protagonista da história que traz o mito amazônico como tema.

“Filmamos o Vendo Boto na comunidade do Livramento, que tem uma paisagem muito bonita e é próxima à Manaus, o que facilitou o transporte da equipe que é totalmente formada pelos alunos da OPA”, disse Thiago Morais, coordenador das oficinas e responsável pela produção do curta.

Fantacine

O filme participará da Mostra Boiúna, onde mitos ganham vida e provocam reflexões no espectador. Essas e outras obras nacionais selecionadas para a Fantacine estarão disponíveis em www.fantacine.com.br, de 23 a 25 de abril, totalmente online e gratuita. Não dá pra perder, né?!

A FANTACINE é uma mostra audiovisual não competitiva que será realizada de 20 a 26 de abril, reunindo filmes do gênero fantástico em uma programação diversificada e gratuita. Por filmes fantásticos, consideramos produções que possuam características que rompam a barreira da naturalidade, realidade, englobando os gêneros de ficção científica, terror, suspense, thriller e fantasia. Em 2021, a 1ª Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia terá sua edição em formato online, buscando apresentar ao público as produções do cinema de gênero fantástico brasileiro, sobretudo àquelas realizadas na região Norte do País.