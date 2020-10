Curta amazonense é selecionado para festival internacional de cinema

A coordenação do Festival Internacional de Cinema do Caeté (FICCA) divulgou na manhã deste sábado (10) a lista dos filmes selecionados para a quinta edição do evento, que este ano acontecerá simultaneamente no Brasil e em Portugal, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro.

Entre os curtas-metragens selecionados para esta edição do evento está ‘O CACTO’, filme de 16 minutos, protagonizado pelo ator amazonense Wallace Abreu, que também assina o roteiro da produção.

“Para nós é uma honra estar entre os selecionados para este festival. Um filme independente, produzido sem recursos públicos, feito somente com a garra e paixão dos envolvidos pela sétima arte”, ressalta Wallace.

De acordo com Francisco Weyl, coordenador do festival, todas as obras selecionadas passarão pelo crivo do Júri Oficial, sendo os melhores curtas-metragens contemplados com o Grande Prêmio Egídio Sales Filho.

Drama psicológico

Com produção da Hype Brazil e direção de Arnaldo Barreto, o curta-metragem O CACTO narra a história de um homem, que vive sozinho, trancado em uma casa e isolado da sociedade, que passa a viver em função dos sons, falas e ruídos que vêm da casa ao lado.

De acordo com o diretor do filme, Arnaldo Barreto, o filme pode ser classificado como um drama psicológico. “É uma história muito potente, focada principalmente no trabalho do ator na cena. É uma narrativa minimalista, sem falas, mas que chega com muita força até ao expectador pelo brilhante personagem que o Wallace Abreu conseguiu construir para este filme”, pontua o diretor.

A produção representou o Amazonas na primeira edição da Mostra Nacional de Cinema do SESC, levando os prêmios de melhor direção, melhor direção de arte e melhor ator, na etapa regional, realizada no Amazonas.

O filme conta ainda com participação especial da atriz Rosa Malagueta (que também assina a direção de arte do filme), com direção de fotografia de Fabrício Carvalho e trilha sonora da Casa de Caba.