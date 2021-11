Cursos do Detran-AM beneficiam moradores de Tabatinga

Começaram nesta quarta-feira (03/11), em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), três cursos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para formação de Instrutor de Trânsito e agente da autoridade de trânsito e, também, de atualização de agente de trânsito.

Ao todo, 83 pessoas se inscreveram para os cursos, que serão ministrados por instrutores do Detran-AM até o próximo dia 16 de novembro. “Esses cursos vão formar novos instrutores de autoescola e novos agentes de trânsito em Tabatinga, além de manter atualizado os atuais agentes da cidade”, explicou Helaine Laborda, gerente de cursos do Detran-AM.

O curso de instrutor de trânsito teve 18 inscritos, o curso de agente de trânsito 49, e o de atualização para agente de trânsito 16 alunos. As aulas serão ministradas de forma intensiva, com turmas pela manhã, tarde e noite, na sede do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga (IMTT).

São Sebastião do Uatumã

O município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus) vai receber, até o fim de novembro, quatro cursos do Detran Amazonas e palestras educativas.

Os cursos já confirmados são: atualização de CNH, mecânica de salto alto, monitor para transporte escolar e mecânica básica de veículos. Devem ser disponibilizadas 165 vagas para os quatro cursos.

Mais informações serão divulgadas em breve.