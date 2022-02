Curso ‘Formação de Startups’ tem inscrições abertas até quinta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), encerra na próxima quinta-feira, 10/2, as inscrições para o evento “Formação de Startups”. O curso será realizado nos dias 11, 12 e 13/2, no Casarão da Inovação Cassina, na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico de Manaus.

As 40 vagas podem ser preenchidas por meio do link: https://bit.ly/1cursodestartupmanaus, por empreendedores, profissionais de TI e estudantes interessados em criar a própria startup.

O objetivo é oferecer um conteúdo de imersão sobre empreendedorismo e inovação para aqueles que desejam criar a própria startup, além de empregar conhecimentos básicos sobre mercado, usuário/cliente, ideação, mindset empreendedor, marketing e vendas, comunicação, ecossistema, valores, oportunidades, entre outros; atiçar o espírito empreendedor e inovador e estimular o desenvolvimento de novas startups na cidade.

Com duração de 18 horas, o curso permitirá ao aluno uma interação com mentores selecionados em todo Brasil. Essa metodologia tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, ampliar network e criar oportunidades em outros ecossistemas e mercados. Esta é a primeira turma de um total de seis que serão formadas durante o primeiro semestre de 2022, totalizando 240 alunos.

“Cabe ressaltar que existe uma oportunidade real de transformar Manaus em um dos principais hubs de inovação do país, uma vez que a cidade reúne diversos componentes necessários para a construção de um ecossistema saudável de startups. Afinal, são mais de 20 instituições de ensino, diversos institutos de pesquisa, investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), setores econômicos diversificados e consolidados, filiais de grandes corporações, além de um povo extremamente criativo e empreendedor”, salientou o diretor de Inovação do IDT-Cema, Daniel Takaki.

*Com assessoria