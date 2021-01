Curso ajuda a superar traumas causados pela Covid-19

A Fundação Arte de Viver, uma ONG internacional sem fins lucrativos de cunho educacional, social e humanitário, promove no período de 22 a 24 de janeiro o curso RAS ALÍVIO DE TRAUMA destinado à pessoas em situação de fragilidade emocional como a causada pela Covid-19.

Serão ensinadas técnicas simples de respiração e meditação para que as participantes saibam lidar com o estresse e emoções negativas, conseguindo obter: redução do estresse; relaxamento profundo; maior disposição; paz interior e melhora na qualidade de vida.

Os horários oferecidos são de 8h às 10h; 14h às 16h e 19h às 21h e quem estiver interessado pode acessar o LINK.