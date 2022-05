Cunhã Poranga do Garantido faz evento amanhã em apoio a combate ao câncer

O Encontro Beneficente Purací – Sauá, promovido pela Cunhã Poranga do Boi Bumbá Garantido, Isabelle Nogueira, acontece amanhã (15), das 17h às 20h, na praça de alimentação do Shopping Sumaúma, localizada no Piso Japiim, zona Norte. O evento, que vai para 4ª edição, contará com o show especial do cantor PA Chaves. A entrada é gratuita.

O evento promovido por Isabelle Nogueira tem como objetivo ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC/AM), Organização não Governamental que desenvolve projetos voltados aos pacientes em tratamento na Fundação CECON, em Manaus, e também aos seus acompanhantes, familiares e responsáveis.

Apesar da entrada ser grátis, Isabelle solicita que as pessoas façam doação de alimentos não perecíveis para ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas. As primeiras pessoas que fizerem suas doações ganharão uma camisa especial coma foto da cunhã. Também haverá sorteio de brindes.

“A Rede Feminina de Combate ao Câncer tem um trabalho muito sério de apoio aos doentes e também as famílias, então uso a minha visibilidade para ajudar. Após o evento, entrego as doações pessoalmente a quem pode receber visita, claro. Converso com as pessoas e há essa troca de energia. Eu gosto desse contato e sempre que precisarem ajudarei. Convido todas as pessoas a conhecerem o trabalho desenvolvido pela Rede, pois é essencial, honesto e importante”, enfatiza.

A mulher mais bonita da tribo vermelha e branca explica que o encontro também é uma forma de confraternizar e brincar com os fãs. “Faço há quatro anos esse evento, com meus fãs. É um presente para eles e para mim, pois gosto de estar perto e nem sempre tenho tempo para tirar fotos, dançar e conversar. E no meio de tudo ajudamos quem precisa”, afirma.

Isabelle explica ainda que Purací – Sauá quer dizer Noite de Festa. “É assim, será uma noite de festa”, finaliza.

Com informações da assessoria