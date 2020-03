Cuba anuncia vacina contra o coronavírus

Cuba, país responsável pela primeira imunização contra o câncer de pulmão no mundo, está produzindo uma vacina contra o coronavírus. De acordo com o Portal 247, a vacina, que já está sendo usada na China, curou um total de 1.500 pessoas.

O medicamento cubano está sendo produzido na fábrica chinesa Chang-Heber, desde 25 de janeiro, e é um dos 30 escolhidos pela Comissão Nacional de Saúde da China para curar a condição respiratória.

Segundo o 247, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, comemorou no dia anterior ao uso do método de imunização: “Nosso apoio ao governo chinês e ao povo em seus esforços para combater o coronavírus”.

Apesar de todos os embargos econômicos promovidos pelos EUA contra Cuba, destaca do 247, os estudos desenvolvidos na ilha do Caribe receberam reconhecimento internacional. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu a capacidade de eliminação, graças à medicina cubana, da transmissão do HIV de mães para filhos, na gestação, durante o trabalho de parto, ou por meio da amamentação.