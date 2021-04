CSU do Parque 10 é reaberto

O Centro Social Urbano (CSU), do bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, reabriu as portas nesta terça-feira, 20/4. A unidade, gerenciada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), estava fechada desde o dia 26 de dezembro do ano passado, conforme decretos municipais de restrição de circulação, devido a pandemia da Covid-19.

A iniciativa de reabertura atende a um pedido feito pelos permissionários que trabalham no local, ao prefeito David Almeida, e será de modo parcial, pois alguns espaços do CSU permanecerão fechados, como as quadras desportivas de futebol, vôlei e basquete, além do campo de futebol, da piscina e do playgroud. Estarão abertas ao público, a pista de caminhada e a praça de alimentação. O horário de funcionamento será de 6h às 22h, de segunda a domingo.

“Tivemos uma reunião com os permissionários e, assim como eles nos pediram ajuda para a reabertura do CSU do Parque 10, nós estamos contando com eles para garantir que os frequentadores sigam os protocolos sanitários de combate à Covid-19, como o uso de máscaras, do álcool em gel e a realização do distanciamento. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar uma comunicação visual interna, alertando as pessoas sobre os cuidados necessários”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Para o permissionário Felipe Nery, a reabertura do centro social significa esperança para as famílias que trabalham no local.

“Foi muito difícil para todos nós. Muitos permissionários tiveram que vender seus bens, para conseguir sustentar suas famílias e agora agradecemos ao prefeito David Almeida, por atender o nosso pedido de reabrir o CSU e permitir que a gente volte a trabalhar”, declarou o trabalhador.