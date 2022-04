Cristiano Ronaldo anuncia morte de filho durante parto

Um triste anúncio foi feito por Cristiano Ronaldo e sua esposa Georgina Rodríguez, que estava grávida de um casal de gêmeos. No começo da tarde desta segunda-feira, uma publicação assinada pelo casal, feita nos perfis oficiais do craque português, informou aos fãs de que o menino faleceu, causando enorme tristeza para a família, mas a menina nasceu com saúde, o que gera esperança e felicidade ao casal e seus parentes.

Na carta assinada, Cristiano Ronaldo e Gorgina Rodríguez agradecem ao apoio e cuidado prestados pelos médicos e enfermeiros e pediram privacidade neste momento delicado: “É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos te amar para sempre.”

*Com Yahoo!