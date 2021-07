Crianças são atropeladas por carro desgovernado, no Santa Etelvina

Nesta quinta-feira (1º), por volta das 18h, na rua Adaíson Lopes, bairro Santa Etelvina, zona norte, um carro conduzindo dois elementos identificados como William Ferreira Alves, 25, e Wilson Ferreira Alves, 18, atropelou três crianças que estavam brincando na calçada. Vizinhos e familiares fizeram o socorro das vítimas que estavam presas nas ferragens.

Segundo testemunhas, uma das crianças, uma menina de 8 anos, sofreu vários ferimentos pelo corpo e precisou ser levada pela mãe até o Hospital Joãozinho. “As crianças estavam na frente de casa brincando para chegar dois caras e fazerem isso. Eles são vendedores de drogas, dois vagabundos. Estavam em alta velocidade e sempre andam assim. Eles tem que ser presos para não estarem por aí arriscando a vida de crianças. O estado da minha filha é crítico, ela não sente as pernas e está internada em um hospital”, disse José Sal Pedroso, pai da menor.

CONFIRA AS IMAGENS DO ACIDENTE:

Após o acidente, os ocupantes do veículo empreenderam fuga e foram localizados e presos por policiais da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no Igarapé do Passarinho.

Encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi constatado que William Ferreira Alves já tinha há cinco meses cumprido pena por furto.