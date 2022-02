Crianças autistas participam de ações de inovação no Casarão Cassina

O projeto “A Realidade Virtual como estratégia de inclusão para o autismo” é desenvolvido pela startup Hattore Tec, que atua há mais de dois anos na capital. A ideia é promover a educação especial e tecnológica inclusiva 4.0, a crianças autistas. Em apoio à iniciativa de inovação, a Semtepi acompanhou as atividades e já planeja novos eventos em parceria com a empresa.

“A Prefeitura de Manaus, via Semtepi, vem incentivando e também executando em parceria, essas oficinas inclusivas, atendendo crianças autistas. Hoje nós estamos promovendo a oficina de realidade virtual, fazendo com que elas participem, aprendam e mergulhem nesse mundo de inovação e tecnologia, que é algo tão importante nessa era que estamos vivendo”, salientou a diretora do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

Na atividade desenvolvida no Casarão da Inovação Cassina, participaram quatro crianças de 10 a 14 anos, com autismo. Elas aprenderam, na prática, a criar óculos de realidade virtual, sustentáveis. A proposta é expandir a iniciativa para mais crianças da rede pública de ensino.

“A Semtepi tem ajudado as startups a trabalhar e desenvolver as propostas e ideias. Ainda neste ano, nós temos outros projetos de tecnologia no papel, que serão realizados junto com a Prefeitura de Manaus. Nós queremos alcançar ainda mais crianças e mostrar que é possível criar equipamentos inovadores de baixo custo. A gente só tem muito a agradecer a toda essa parceria que a secretaria está realizando”, afirmou Adrio Hattori, professor e diretor de projetos da Hattori Tech.

