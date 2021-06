Criança fica gravemente ferida após cair de atração no Beto Carrero World

Garoto comemorava aniversário com a família no parque temático em Penha. FOTO: Reprodução / NSC

Uma criança de 6 anos está em estado greve após cair de uma atração no Beto Carrero World, em Penha (SC), no sábado (19). De acordo com a administração do local, o menino estava na estrutura de uma estátua de um gorila gigante quando ocorreu o acidente. As informações são do G1.

A criança foi levada para o hospital, passou por cirurgia e o quadro de saúde é considerado grave. Conforme um familiar ouvido pelo G1, o menino sofreu traumatismo craniano. No momento do acidente, chovia no local.

De acordo com o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, o menino está estável e internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com ajuda de aparelho.

Ainda segundo o G1, a família do menino, que é de Curitiba (PR), estava comemorando o aniversário da criança no parque temático. Em nota, o Beto Carrero World informou que atendeu o menino após a queda e está prestando apoio para a família.