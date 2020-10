Criança corre atrás da mãe e termina atropelado, em Goiânia

Na última terça-feira (13), uma candidata a vereadora e advogada, de 25 anos, atropelou uma criança de apenas 4 anos, em Anápolis, Goiânia. A vítima foi arremessada à uma distância de 10 metros.

A mãe da criança estava passeando com a criança de 4 anos e avó do pequeno. Após ver que a mãe havia atravessado a rua, a criança correu em direção a ela e foi atingida no meio da rua.

A candidata prestou socorro imediato e levou o menor para o hospital. A criança passa bem e se recupera em casa, mas teve vários hematomas e quebrou o fêmur.

[É Mais Goiás]