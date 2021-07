Criada nova linha para reforçar o apoio aos usuários do transporte coletivo

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), criou a linha de ônibus 353, para reforçar o atendimento aos usuários do transporte coletivo, que vai operar em direção ao Terminal 2, na Cachoeirinha, bairro da zona Sul da cidade. Os ônibus vão circular a partir desta segunda-feira, 19/7.

A nova linha vai circular em dias úteis e em horários de pico, pela manhã e à tarde, realizando 12 viagens diárias, o que será mais uma opção aos usuários. Os ônibus sairão da Estação E4, no Parque das Nações, situado na avenida Max Teixeira, zona Norte.

“Visando melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivos, o prefeito David Almeida determinou que criássemos essa linha para reforçar a demanda de ônibus que atendem aos passageiros que fazem o embarque na Estação E3 no Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, e na Estação E4, na avenida Max Teixeira, e desejam seguir para as zonas Centro-Sul e Sul de Manaus”, ressaltou a chefe da Divisão de Transporte Coletivo do IMMU, Eliete Miranda.

Itinerário

No sentido Bairro/Centro, os ônibus vão sair da estação E4 – Parque das Nações, na avenida Max Teixeira, seguindo pela avenida Torquato Tapajós, boulevard Álvaro Maia, avenida Carvalho Leal, Terminal 2 na Cachoeirinha.

Sentido Centro/Bairro, os ônibus retornam pela avenida Carvalho Leal, avenida Professor Marciano Armond, avenida Maceió, boulevard Álvaro Maia, avenida Djalma Batista, avenida Torquato Tapajós, Estação E3, avenida Torquato Tapajós, avenida Max Teixeira, Estação E4, avenida Max Teixeira e finaliza no T3.