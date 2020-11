Cresce procura por recarga via aplicativo para cartão do transporte coletivo em Manaus

A recarga do cartão PassaFacil por meio eletrônico tem ganhado a preferência dos usuários do transporte coletivo em Manaus. Em outubro, as vendas de crédito pelo aplicativo “Cadê Meu Ônibus” cresceram em torno de 400% comparado com junho, mês que o serviço passou a ser disponibilizado.

No período de junho a outubro deste ano, mais de 4 mil pessoas efetuaram aproximadamente 9,2 mil recargas, sendo 33,5% das compras referentes ao crédito comum e 66,5% ao crédito estudantil.

Disponível no Google Play e Apple Store, o “Cadê meu ônibus” além de mostrar informações sobre linhas, trajetos, pontos de ônibus mais próximos, também permite consultar o saldo e realizar a recarga dos cartões PassaFacil, nas modalidades Estudante, Vale Transporte e Cartão Cidadão.

Para realizar a recarga, o usuário deve informar o número do cartão, o CPF e a data de nascimento. Após preencher os dados, a tela abre para a compra de créditos. Após inserir a quantidade desejada é necessário informar os dados do titular do cartão de crédito convencional responsável pelo pagamento. Após a confirmação da operação financeira, o usuário deve aguardar em torno de 30 minutos e passar o cartão PassaFacil no validador do ônibus para os créditos serem carregados.

“O aplicativo Cadê Meu Ônibus já possui mais de um milhão de downloads e hoje é a principal ferramenta que auxilia os passageiros que utilizam o serviço de transporte coletivo em Manaus. Estamos constantemente trabalhando para aprimorar essa facilidade aos nossos clientes”, finalizou o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz.

*Com informações da assessoria