Creche da Prefeitura integra banco nacional de Práticas Inovadoras

Com dois projetos aprovados para integrar o banco de Práticas Inovadoras do “Prêmio Professor Transformador”, do Instituto Significare e da Plataforma Bett Educar, a creche municipal Magdalena Arce Daou, da Prefeitura de Manaus, é uma das unidades de ensino da região Norte do Brasil a receber o selo de professor transformador e o certificado de liderança transformadora. A unidade está localizada no bairro Santa Luzia, zona Sul, e atende cerca de 200 crianças no Maternal 1, 2 e 3.

A creche apresentou os projetos ”Quinta Literária: Leitores de Fraldas e Kurumins e Kunhantãs”, que tem o objetivo principal de resgatar a leitura, junto com os pais ou responsáveis das crianças, dentro do contexto de cada temática. Os projetos foram desenvolvidos em 2020 e 2021 no período em que as aulas presenciais na rede municipal foram suspensas devido a pandemia da Covid-19.

Para a gestora da creche, Jucilene Seixas, o certificado de liderança transformadora mostra que a unidade está no caminho certo em proporcionar uma educação de excelência, e cumprindo a meta proposta pelo prefeito David Almeida, de fazer a educação de Manaus a melhor do Brasil. O local ganhará uma placa com a honra alcançada.

“Nossos projetos estarão disponíveis no banco de práticas inovadoras, com isso qualquer educador de qualquer lugar do mundo vai poder acessar e conhecer as nossas práticas pedagógicas e assim sabemos que estamos contribuindo e mostrando a educação de qualidade que Manaus oferece às crianças e adolescentes da rede pública. Fazer parte de um seleto grupo nos enche de orgulho e incentiva ainda mais a continuar divulgando os projetos desenvolvidos dentro espaço escolar da Prefeitura”, destacou a gestora.

Os projetos foram desenvolvidos pela professora Maria Raquel dos Santos, e executados por todo o corpo docente da unidade. “Nós iniciamos o projeto Quinta Literária em 2020 e o Kurumins e Kunhantãs em 2021, de forma coletiva por todos os professores da creche, das crianças e também das famílias que se debruçaram durante os dois anos no trabalho com as crianças em busca de um desenvolvimento integral durante a pandemia”, comentou Raquel.